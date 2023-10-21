Відтак деякі працівники спецслужб є учасниками військових компаній. Цілком імовірно, що найманці ГРУ можуть піти проти армії найманців міноборони Росії. Про це 24 Каналу розповів чемпіон світу з шахів, російський опозиційний політик Гарі Каспаров.

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Ба більше, не виключено, що ті, хто створює ПВК, уже готуються до моменту, коли це стане неминучим. Крах путінського режиму призведе до періоду смути, який вирішуватиме силовий ресурс,

– пояснив Каспаров.

На його думку, ПВК можуть допомогти досягнути успіху у внутрішніх міжусобицях. Тому, припустимо, скоро стане очевидним, що приватні військові кампанії створюють не для відправлення на фронт в Україну.

Хто стоїть за РПЦ та патріархом Кірілом

У четвер, 19 жовтня, СБУ заявила, що Російська православна церква (РПЦ) створює власні приватні військові кампанії.

"А що тут дивного? Російська православна церква – відділ КДБ. У них просто форма інакша: під рясою заховані погони", – сказав російський опозиційний політик.

Каспаров пояснив, навіщо у Росії створюють ПВК: дивитися відео

Каспаров зауважив, що РПЦ, зокрема патріарх Кіріл, залежні від однієї "годівниці". Виживання путінського режиму – виживання усіх тих, хто годується навколо, тобто це частина система.

За його словами, якщо Росії вдасться реформуватися, так само повинен реформуватися КДБ, аби там виникла церква, а не придаток спецслужб.

РПЦ створила свою ПВК