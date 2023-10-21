Ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян пояснив 24 Каналу, до чого цей фарс РПЦ.
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"Звісно, церква не збере ніяких парафіян. Хто такі парафіяни – це бабусі. Вони доповзли по останній ковток здоров'я перед смертю – вимолити за воскову свічку хоча б ще пару місяців життя. Вони за автомат Калашникова не візьмуться", – констатував Асланян.
Навіщо РПЦ оголосила про створення своєї ПВК: дивіться відео 24 Каналу
РПЦ має довести свою лояльність
У Росії тривалий час не будували нічого, крім церков, і тепер хочуть скористатись результатом цієї діяльності. Ба більше, РПЦ позбулась законодавства і стала найбільшим контрабандистом і бізнес-конгломератом Росії.
Оскільки на порядку денному важливо здобути людей на фронт, російська церква й оголосила про створення своєї ПВК.
"Нема там нікого. Але церква тим самим доводить, що недарма в неї вкладали, недарма її злочини покривали", – зазначив Асланян.
РПЦ створює свою ПВК: основне
- У СБУ повідомили, що приватна військова компанія "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського Морського собору в Санкт-Петербурзі. Людей навчають військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом ФСБ.
- Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що РПЦ завжди була структурою російських спецслужб. Новостворена ПВК, як і всі інші, становить продовження діяльності ФСБ.
- Засновниця фонду "Русь сідящая" Ольга Романова зазначила, що створення ПВК було відповіддю патріарха Кіріла духівнику Путіна – Тіхону Шевкунову. Глава РПЦ вважає його своїм конкурентом.