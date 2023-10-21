Ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян пояснив 24 Каналу, до чого цей фарс РПЦ.

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"Звісно, церква не збере ніяких парафіян. Хто такі парафіяни – це бабусі. Вони доповзли по останній ковток здоров'я перед смертю – вимолити за воскову свічку хоча б ще пару місяців життя. Вони за автомат Калашникова не візьмуться", – констатував Асланян.

Навіщо РПЦ оголосила про створення своєї ПВК: дивіться відео 24 Каналу

РПЦ має довести свою лояльність

У Росії тривалий час не будували нічого, крім церков, і тепер хочуть скористатись результатом цієї діяльності. Ба більше, РПЦ позбулась законодавства і стала найбільшим контрабандистом і бізнес-конгломератом Росії.

Оскільки на порядку денному важливо здобути людей на фронт, російська церква й оголосила про створення своєї ПВК.

"Нема там нікого. Але церква тим самим доводить, що недарма в неї вкладали, недарма її злочини покривали", – зазначив Асланян.

РПЦ створює свою ПВК: основне