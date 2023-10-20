Засновниця фонду "Русь сідящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу деталі створення приватної військової компанії на базі Кронштадтського Морського собору в Санкт-Петербурзі.
До вашої уваги РПЦ створює ПВК для війни проти України разом з ФСБ: викриття кремлівських попів
"Те, що російська православна церква дуже войовничо налаштована, було відомо доволі давно", – зазначила Романова.
За її словами, створення ПВК було своєрідною відповіддю патріарха Кіріла духівнику Путіна Тіхону Шевкунову. Попри "вислання" до Криму, ця особа зберегла вплив на російського президента, і Кірілу з цим важко змиритись.
РПЦ тісно пов'язана з ФСБ
Російська православна церква співпрацює з російськими спецслужбами чи не з початку свого створення. Зокрема, таїнство сповіді в стінах РПЦ становить один зі способів допиту парафіян.
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До слова, один колишній працівник ФСБ розповів Романовій, чому його звільнили зі спецслужб. Засновниця фонду "Русь сідящая" вважала, що це з огляду на його належність до ЛГБТ, а виявилось – через його перехід з РПЦ до католицизму.
Останні новини про російську православну церкву
- Представник української розвідки Андрій Юсов прокоментував створення ПВК на базі РПЦ. За його словами, ідеться про продовження діяльності російських спецслужб, які фінансують бюджетні чи навколобюджетні структури.
- До слова, глава РПЦ укотре пробив дно своєю заявою. Патріарх Кіріл вважає, що ядерна зброя "створена за промислом божим". Мовляв, тільки завдяки їй Росія залишилась вільною.
- Тим часом Верховна Рада України проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Відповідний законопроєкт ухвалили в першому читанні.