Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що РПЦ – це не церква й ця установа не має нічого спільного з Богом, вірою та релігією. Відповідну заяву Юсов зробив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Дивіться також РПЦ створює ПВК для війни проти України разом з ФСБ: викриття кремлівських попів

У ГУР заявили, що Росії бракує чинних інструментів для війни

За його словами, РПЦ – це частина спецслужб Росії, "яка називається РПЦ, але повна назва – РПЦ ФСБ".

Представник ГУР наголосив, що давно не новина те, що офіційно та публічно люди у рясах від РПЦ брали участь у військових діях, благословляли й освячували ракети, зброю, бронетехніку, брали участь у навчаннях, мотивували та заохочували пересічних росіян до геноциду українців, що є частиною російської політики.

Юсов уточнив інформацію про ПВК у Росії. Він сказав, що ані у випадку з РПЦ, ані в інших випадках – приватних військових компаній на території Росії не існує.

Це все продовження форм діяльності російських спецслужб, які фінансуються тією чи іншою мірою з бюджетних або навколо бюджетних структур, і виконують поставлені військово-політичним керівництвом кремлівським режимом завдання,

– сказав він.

Представник ГУР резюмував, що в Росії, вочевидь, бракує чинних інструментів, тому росіяни "остаточно "палять" і цю структуру, яка в ідеалі мала б публічно відповідати за інші речі".

Тепер бачимо, що останні маски знято з РПЦ ФСБ,

– додав Юсов.

"Православні ПВК" при РПЦ: контекст