Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что РПЦ – это не церковь и это учреждение не имеет ничего общего с Богом, верой и религией. Соответствующее заявление Юсов сделал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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В ГУР заявили, что России не хватает действующих инструментов для войны
По его словам, РПЦ – это часть спецслужб России, "которая называется РПЦ, но полное название – РПЦ ФСБ".
Представитель ГУР подчеркнул, что давно не новость то, что официально и публично люди в рясах от РПЦ участвовали в военных действиях, благословляли и освящали ракеты, оружие, бронетехнику, участвовали в учениях, мотивировали и поощряли рядовых россиян к геноциду украинцев, что является частью российской политики.
Юсов уточнил информацию о ЧВК в России. Он сказал, что ни в случае с РПЦ, ни в других случаях – частных военных компаний на территории России не существует.
Это все продолжение форм деятельности российских спецслужб, которые финансируются в той или иной мере из бюджетных или околобюджетных структур, и выполняют поставленные военно-политическим руководством кремлевским режимом задачи,
– сказал он.
Представитель ГУР резюмировал, что в России, очевидно, не хватает действующих инструментов, поэтому россияне "окончательно "палят" и эту структуру, которая в идеале должна публично отвечать за другие вещи".
Теперь видим, что последние маски сняты с РПЦ ФСБ,
– добавил Юсов.
"Православные ЧВК" при РПЦ: контекст
- СБУ разоблачила руководство РПЦ на создании собственных частных военных компаний на территории России. По указаниям московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.
- Одна из частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге.
- Финансирование "православных ЧВК" осуществляют представители финансово-промышленных групп России, которые приближены к Путину. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на "строительство" храмов.
- Завербованные наемники проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб.
- Для маскировки боевые тренировки проходят в стенах собора, а также на специальных полигонах России.