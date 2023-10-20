Основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу детали создания частной военной компании на базе Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге.

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"То, что российская православная церковь очень воинственно настроена, было известно достаточно давно", – отметила Романова.

По ее словам, создание ЧВК было своеобразным ответом патриарха Кирилла духовнику Путина Тихону Шевкунову. Несмотря на "высылку" в Крым, этот человек сохранил влияние на российского президента, и Кириллу с этим трудно смириться.

РПЦ тесно связана с ФСБ

Российская православная церковь сотрудничает с российскими спецслужбами чуть ли не с начала своего создания. В частности, таинство исповеди в стенах РПЦ является одним из способов допроса прихожан.

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К слову, один бывший работник ФСБ рассказал Романовой, почему его уволили из спецслужб. Основатель фонда "Русь сидящая" считала, что это из-за его принадлежность к ЛГБТ, а оказалось – из-за его перехода из РПЦ в католицизм.

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