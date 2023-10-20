Основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу детали создания частной военной компании на базе Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге.
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"То, что российская православная церковь очень воинственно настроена, было известно достаточно давно", – отметила Романова.
По ее словам, создание ЧВК было своеобразным ответом патриарха Кирилла духовнику Путина Тихону Шевкунову. Несмотря на "высылку" в Крым, этот человек сохранил влияние на российского президента, и Кириллу с этим трудно смириться.
РПЦ тесно связана с ФСБ
Российская православная церковь сотрудничает с российскими спецслужбами чуть ли не с начала своего создания. В частности, таинство исповеди в стенах РПЦ является одним из способов допроса прихожан.
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К слову, один бывший работник ФСБ рассказал Романовой, почему его уволили из спецслужб. Основатель фонда "Русь сидящая" считала, что это из-за его принадлежность к ЛГБТ, а оказалось – из-за его перехода из РПЦ в католицизм.
Последние новости о российской православной церкви
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов прокомментировал создание ЧВК на базе РПЦ. По его словам, речь идет о продолжении деятельности российских спецслужб, которые финансируют бюджетные или околобюджетные структуры.
- К слову, глава РПЦ в очередной раз пробил дно своим заявлением. Патриарх Кирилл считает, что ядерное оружие "создано по промыслу божьему". Мол, только благодаря ему Россия осталась свободной.
- Тем временем Верховная Рада Украины проголосовала за запрет религиозных организаций, связанных с Россией. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении.