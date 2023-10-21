Ведущий канала "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян объяснил 24 Каналу, к чему этот фарс РПЦ.

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"Конечно, церковь не соберет никаких прихожан. Кто такие прихожане – это бабушки. Они доползли за последним глотком здоровья перед смертью – вымолить за восковую свечу хотя бы еще пару месяцев жизни. Они за автомат Калашникова не возьмутся", – констатировал Асланян.

Зачем РПЦ объявила о создании своей ЧВК: смотрите видео 24 Канала

РПЦ должна доказать свою лояльность

В России долго не строили ничего, кроме церквей, и теперь хотят воспользоваться результатом этой деятельности. Более того, РПЦ избавилась от законодательства и стала крупнейшим контрабандистом и бизнес-конгломератом России.

Поскольку на повестке дня важно добыть людей на фронт, российская церковь и объявила о создании своей ЧВК.

"Нет там никого. Но церковь тем самым доказывает, что не зря в нее вкладывали, не зря ее преступления покрывали", – отметил Асланян.

РПЦ создает свою ЧВК: основное