Это ссылка: почему духовник Путина не слишком радуется своему назначению в Крым

Так называемый духовник Владимира Путина Тихон Шевкунов возглавит рпц в оккупированном Крыму. Новое назначение свидетельствует об изменениях в отношениях между ним и российским диктатором.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что переезд Шевкунова из России в Крым фактически является ссылкой. Причиной такого решения Путина могли быть их внутренние конфликты.

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Почему духовник Путина оказался в Крыму

Даже сам Тихон Шевкунов подтвердил, что воспринимает свой новый пост как ссылку. Он сказал, что во времена Византийской империи людей отправляли в Крым, а теперь Тихон тоже там оказался.

Это известный чекистский агент, так называемый духовник Путина. Он является очень скользкой фигурой и привык "кормиться" в центре, в Кремле,

– заметил Игорь Эйдман.

Наверное, он попал в какие-то интриги, потому что в Кремле и вокруг него постоянно что-то происходит. Это касается не только чиновников, но также попов и артистов, вроде покойного Иосифа Кобзона.

"Вся эта верхушка, как банка с пауками, причем ядовитыми. Они друг друга постоянно съедают. Видимо, Тихон что-то такое и сделал", – добавил Эйдман.

Политолог и социолог из Германии предположил, почему духовника Путина перевели в Крым: смотрите видео

Шевкунов мог лоббировать перед Путиными свои коммерческие желания. Возможно, он представлял интересы некоего олигарха, убеждал Путина дать ему больше государственных денег. В то же время другой олигарх мог заплатить, например, какому-нибудь массажисту, чтобы он наоборот говорил Путину что-то плохое о Тихоне.

Когда руководитель достаточно старший, пожилой человек, то верит тому, кто скорее что-нибудь скажет. Видимо, массажист успел поскорее, поэтому Тихона отправили в ссылку,

– заметил политолог.

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