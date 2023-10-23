Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что переезд Шевкунова из России в Крым фактически является ссылкой. Причиной такого решения Путина могли быть их внутренние конфликты.
Читайте также Подготовка к междоусобиям: как патриарх Кирилл пытается выслужиться перед хозяином
Почему духовник Путина оказался в Крыму
Даже сам Тихон Шевкунов подтвердил, что воспринимает свой новый пост как ссылку. Он сказал, что во времена Византийской империи людей отправляли в Крым, а теперь Тихон тоже там оказался.
Это известный чекистский агент, так называемый духовник Путина. Он является очень скользкой фигурой и привык "кормиться" в центре, в Кремле,
– заметил Игорь Эйдман.
Наверное, он попал в какие-то интриги, потому что в Кремле и вокруг него постоянно что-то происходит. Это касается не только чиновников, но также попов и артистов, вроде покойного Иосифа Кобзона.
"Вся эта верхушка, как банка с пауками, причем ядовитыми. Они друг друга постоянно съедают. Видимо, Тихон что-то такое и сделал", – добавил Эйдман.
Политолог и социолог из Германии предположил, почему духовника Путина перевели в Крым: смотрите видео
Шевкунов мог лоббировать перед Путиными свои коммерческие желания. Возможно, он представлял интересы некоего олигарха, убеждал Путина дать ему больше государственных денег. В то же время другой олигарх мог заплатить, например, какому-нибудь массажисту, чтобы он наоборот говорил Путину что-то плохое о Тихоне.
Когда руководитель достаточно старший, пожилой человек, то верит тому, кто скорее что-нибудь скажет. Видимо, массажист успел поскорее, поэтому Тихона отправили в ссылку,
– заметил политолог.
Как российская православная церковь способствует войне
- Стало известно, что рпц работает над созданием частных военных компаний. Одна из них действует на базе Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге. До ЧВК под названием "Андреевский крест" людей вербуют прямо в храме. Деньги за такую деятельность приходят на счета рпц в виде "пожертвований" или "благотворительных взносов".
- В ГУР сказали, что это разоблачение сняло маски с российской православной церкви. Уже давно было известно, что так называемые "священники" освящали ракеты, благословляли оружие и даже сами участвовали в боевых действиях.
- Недавно российские священники в течение часа с вертолета окропляли священной водой Козельский район Калужской области. В этом им помогали военнослужащие ракетной дивизии. Попы крестообразно пролетели над военным городком в этом районе и израсходовали почти сто литров воды для такого "освящения".