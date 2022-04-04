Думай, що поширюєш: як бездумні репости у соцмережах грають на руку Росії

Днями Україну та весь світ приголомшили моторошні кадри з-під звільненої від росіян Київщині. Сотні вбитих та замордованих мирних знайшли у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Цинізму ситуації додає ще й той факт, що росіяни називають звірства своєї армії "фейками". Чому так відбувається та як не допомагати ворогу в його інформаційній війні – читайте далі.

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Як діють окупанти

Жахливі кадри з Бучі, де вулиці всіяні тілами мертвих цивільних людей, дають право стверджувати, що російські окупанти вчинили геноцид на українській землі. У захоплених регіонах Київщини ворог робив такі речі, які просто не вкладаються в голові – катував, гвалтував та безжально вбивав українців. Як старших людей, так і дітей.

Українці поширювали у соцмережах світлини, аби на весь світ показати, на які нелюдські дії здатна Росія. Однак паралельно зі справжніми кадрами з Бучі, Ірпеня та Гостомеля, поширювали кадри та інформацію з інших міст, видаючи це за звірства на Київщині. Глобально – це не змінює сенс. Росіяни з однаковою жорстокістю вбивають нас як під Києвом, так і в Маріуполі.

Але розрізняти ці нелюдські дії ворога важливо та потрібно. Адже російська пропагандистська машина тільки й чекає на те, щоб українці помилково видавали кадри зі, скажімо, Маріуполя, за кадри з Бучі чи Ірпеня. Щоб потім пропагандисти сказали, що Україна створює фейки. Тобто, це "дає їм підстави" говорити, що геноцид проти українців, який зробили російські військові, нібито неправда.

Кейси-приклади, як не треба робити

До прикладу, через соціальні мережі з посиланням на журналістів поширювали інформацію про те, що в лікарні Запоріжжі поступило декілька дівчат з Маріуполя віком до 10 років з вагінальними та анальними розривами. Джерелом, як завжди в таких випадках, був "друг чоловіка, лікар із Запоріжжя".

Як сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, ця інформація не відповідає дійсності і є фейком.

Ані в міські лікарні Запоріжжя, ані в обласні лікарні Запорізької області неповнолітніх дітей з Маріуполя не поступало. Цей фейк створили для нейтралізації інформаційного впливу від злочинів російської армії в Бучі та для дискредитації джерел, на підтримку російської "версії" про "інсценування" в Бучі,

– пояснив він.

Андрющенко закликав українців бути обережними з інформацією. Адже інформація – це теж зброя.

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Ще одним прикладом є світлина закатованої та вбитої у Маріуполі українки. На тілі дівчини залишили випалену свастику. Пропагандисти цинічно звинуватили у цьому нібито "українських нацистів". А коли українці випадково почали поширювати ці кадри, видаючи їх за події у Гостомелі, росіяни були на сьомому небі від щастя.

Навіть головний пропагандист Росії Володимир Соловйов тріумфально заявив, що українці у своїх публікаціях "безсоромно брешуть".

Ми мусимо розуміти, що для Росії не існує правил ані у звичайній, ані в інформаційній війні. Для того, щоб не допомагати ворогу, ми маємо бути свідомими того, яку інформацію поширюємо. Довіряйте лише перевіреним ЗМІ та офіційним органам влади.

Разом переможемо!

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