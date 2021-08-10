Дуже теплі зими та літо по 5 місяців: що буде з кліматом України через 30 років

В Україні стрімко змінюється клімат, зокрема, стає теплішим. Прогнозують, що снігові покриви до 2050 року можуть взагалі зникнути, а літо триватиме ледь не пів року.

Через 20 – 30 років українські зими будуть дуже теплі. Про це розповіла кліматолог Світлана Краковська.

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Чи буде сніг

Дійсно, слід очікувати м'яких зим. Істотні опади можуть бути тільки в кінці січня та у лютому. Хоча це не означає, що снігу не буде взагалі, просто він не лежатиме довго. Тож на лижах покататись вже не вийде.

Попередні оцінки говорять, що темпи потепління в Україні перевищують глобальні. Вони навіть перевищують середні по Європі. Швидше теплішає в північно-східних регіонах, де у нас холодніше. За умови середнього рівня викидів сніговий покрив зникне до середини століття,

– наголосила Краковська.

Літо триватиме 5 місяців

За словами кліматолога, літо стане довшим. Воно триватиме до 5 місяців. У трьох з них температура повітря буде високою – із тропічними ночами. Краковська додала, що наразі класичне літо настає, коли середньодобова температура повітря перевищує 15 градусів. Через 30 років такий період триватиме більше, ніж 3 місяці.

Тропічні ночі – це явище, при якому температура повітря не опускається нижче +20 градусів. Краківська зазначила, що цьогоріч такі ночі були в південних регіонах України, на узбережжі морів.

Тропічних ночей вже побільшало

Краківська додала, що раніше в Україні могло бути кілька таких ночей за рік. При цьому, тільки на Півдні. Натомість тепер вони бувають навіть у Києві та Чернігові.

Кілька тижнів таких ночей на рік ми маємо абсолютно точно в останні роки,

– сказала кліматолог.

Вона прогнозує, що до середини століття такі ночі можуть стати нормою, а спека взагалі триматиметься все календарне літо.

Українці неабияк стурбовані через зміну клімату . Так, 84% громадян бачать зміни, що відбуваються на планеті. З таким твердженням не згодні лише 11% громадян України.

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