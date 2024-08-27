Поступово воювати стає ніким: як Путін може розв'язати ці проблеми

Після початку Курської операції ЗСУ, активізувалися розмови про те, що Владімір Путін нібито планує приховану мобілізацію. Однак російський президент вже має негативний досвід, який навряд чи захоче повторити.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Кремль має альтернативні способи заохочення росіян до війська.

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Те, що відбувається у Путіна в голові передбачити завжди складно. Але виходячи зі статистики й уявлення про те, як він діяв раніше, на думку Яковенка, мобілізація малоймовірна.

До того ж вона може дати максимум приріст у кілька сотень людей, але цієї мети Путін цілком може досягти за допомогою призову й грошової мобілізації.

Наближається осінь й це означає, що близько 130 тисяч людей буде призвано до російської армії. Відповідно два призови на рік це близько 260 тисяч людей. Практично всі ці люди опиняться на фронті.

Мобілізація за контрактом – це купівля "гарматного м'яса" за гроші. Ціна підіймається, тож зараз на Росії вже нікого не здивуєш цифрою з шістьма нулями,

– мовив Яковенко.

Він додав, що мобілізація, яка була восени 2022 року, це вкрай негативний досвід, який Путін не захоче повторювати. Тоді диктатор зміг мобілізувати приблизно 300 тисяч людей, однак за кордон втекли понад мільйон людей. Тому мобілізація малоймовірний та небажаний для Путіна варіант.