Двоє дівчаток у Києві випали з багатоповерхівки та розбились

9 жовтня 2023, 13:37
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Джерело:

Поліція Києва

На Троєщині у Києві двоє дівчат випали з недобудованої багатоповерхівки. На жаль, вони загинули на місці.

У поліції розповіли, що повідомлення про виявлення мертвих дівчат надійшло орієнтовно о 10 ранку 9 жовтня. Трагедія трапилась на вулиці Оноре де Бальзака. 

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Що відомо про загибель дівчат

У телеграм-каналах написали, що дівчата впали з недобудованої багатоповерхівки.

Поліцейські зазначили, що, отримавши повідомлення, на місце інциденту одразу виїхали:

  • слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції;
  • оперативники карного розшуку столичного главку;
  • працівники ювенальної превенції;
  • лікарі.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це – місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови,
– заявили правоохоронці.  

Згодом у поліції зазначили, що вони розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство". 


Дівчата випали з вікна багатоповерхівки / Фото поліції

У Києві розбились брат і сестра

  • 2 жовтня у Києві трапилась трагедія – брат з сестрою випали з балкона на 24 поверсі багатоповерхівки. На жаль, вони розбились на смерть. 
  • У поліції розповіли, що інцидент трапився на вулиці Микільсько-Слобідська. У поліції розповіли, що загиблі – брат та сестра, 2005 та 2006 років народження відповідно. 
  • Тоді слідчі Дніпровського управління почали кримінальну справу з позначкою самогубство. Тіла загиблих скерували на судово-медичну експертизу. Тривало досудове розслідування.
Автор: Діана Квасневська