Две девочки в Киеве выпали из многоэтажки и разбились

На Троещине в Киеве две девушки выпали из недостроенной многоэтажки. К сожалению, они погибли на месте.

В полиции рассказали, что сообщение об обнаружении мертвых девушек поступило ориентировочно в 10 утра 9 октября. Трагедия произошла на улице Оноре де Бальзака.

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Что известно о гибели девушек

В телеграмм-каналах написали, что девочки упали с недостроенной многоэтажки.

Полицейские отметили, что, получив уведомление, на место инцидента сразу выехали:

следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции;

оперативники уголовного розыска столичного главка;

работники ювенальной превенции;

врачи.

Правоохранители установили личности потерпевших, это – местные жительницы, 2006 и 2005 годов рождения. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с высоты недостроя,

– заявили правоохранители.

Впоследствии в полиции отметили, что они начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве с отметкой "самоубийство".



Девушки выпали из окна многоэтажки / Фото полиции

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