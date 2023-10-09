Две девочки в Киеве выпали из многоэтажки и разбились

9 октября 2023, 13:37
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Источник:

Полиция Киева

На Троещине в Киеве две девушки выпали из недостроенной многоэтажки. К сожалению, они погибли на месте.

В полиции рассказали, что сообщение об обнаружении мертвых девушек поступило ориентировочно в 10 утра 9 октября. Трагедия произошла на улице Оноре де Бальзака.

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Что известно о гибели девушек

В телеграмм-каналах написали, что девочки упали с недостроенной многоэтажки.

Полицейские отметили, что, получив уведомление, на место инцидента сразу выехали:

  • следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции;
  • оперативники уголовного розыска столичного главка;
  • работники ювенальной превенции;
  • врачи.

Правоохранители установили личности потерпевших, это – местные жительницы, 2006 и 2005 годов рождения. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с высоты недостроя,
– заявили правоохранители.

Впоследствии в полиции отметили, что они начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве с отметкой "самоубийство".


Девушки выпали из окна многоэтажки / Фото полиции

В Киеве разбились брат и сестра

  • 2 октября в Киеве случилась трагедия – брат с сестрой выпали с балкона на 24 этаже многоэтажки. К сожалению, они разбились насмерть.
  • В полиции рассказали, что инцидент произошел на улице Никольско-Слободская. В полиции рассказали, что погибшие – брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения соответственно.
  • Тогда следователи Днепровского управления возбудили уголовное дело с отметкой самоубийство. Тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжалось досудебное расследование.
Автор: Діана Квасневська