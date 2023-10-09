Как оказалось, гусеничный кран потерял управление. Детали рассказали в КГГА.
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В Киеве на строительной площадке упал кран
Как стало известно, во время проведения работ по реконструкции развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной гусеничный кран потерял управление и перекинулся на территории строительной площадки. В результате этого он задел верхушкой контактную троллейбусную сеть.
К счастью, на строительной площадке никто не пострадал.
Сильные порывы ветра стали причиной падения крана. Повреждена и разорвана контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра,
– отметили в КГГА.
Из-за этого в Оболонском районе было изменено движение общественного транспорта. Позже сообщили, что движение наземного транспорта было возобновлено.
В Киеве упал кран / фото КГГА
Другие подобные случаи
- Напомним, ранее во Львове на супермаркет "Арсен" упал строительный кран. В результате этого 45-летнего водителя зажало в кабине.
- Также возле Ивано-Франковска башенный кран упал на кабину грузовика. В кабине находились два человека. К сожалению, они погибли.
- Кроме того, на строительстве в Черновцах упал башенный кран. Мужчина, им руководивший, сильно пострадал.