Як виявилось, гусеничний кран втратив керування. Деталі розповіли у КМДА.
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У Києві на будівельному майданчику впав кран
Як стало відомо, під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика. Внаслідок цього він зачепив верхівкою контактну тролейбусну мережу.
На щастя, на будівельному майданчику ніхто не постраждав.
Сильні пориви вітру, зокрема, стали причиною падіння крана. Пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра,
– зазначили у КМДА.
Через це в Оболонському районі було змінено рух громадського транспорту. Згодом повідомили, що рух наземного транспорту було відновлено.
У Києві впав кран / фото КМДА
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, раніше у Львові на супермаркет "Арсен" впав будівельний кран. Унаслідок цього 45-річну водійку затисло у кабіні.
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