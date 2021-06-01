Информацию о несчастном случае 24 каналу подтвердили в пресс-службе Нацполиции Черновицкой области. Там отметили: все обстоятельства падения крана пока расследуют.
Ранее На Черниговщине 2 дома сгорели из-за удара молнии: огонь полностью уничтожил крышу
Упал башенный кран
- Произошло ЧП на улице Эрлиха, 6, где ведут строительство многоэтажки.
- Там упал башенный кран, полностью завалившись.
- В результате травмировался 55-летний мужчина.
- Как сообщили в полиции, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.
- Подробности того, как случилось так, что кран упал, правоохранители обещают предоставить позже.
В Черновцах упал башенный кран: видео телеканала "Черновцы"
Трагедии на строительстве: недавние случаи
- Вечером 27 мая в Киеве на стройке погиб молодой парень.
- Один из строителей, которому было всего 20 лет, упал с 13 этажа недостроенного дома.
- Парень от полученных ран умер сразу после падения. Он приземлился на другую часть здания.
- На одной из стройплощадок Одессы 20 апреля произошел похожий смертельный инцидент. 20-летнего парня засыпало во время оползня.
- Возле поселка Казанка Николаевской области 23 марта 17-летнего парня придавило бетонной плитой. Он вместе с отцом занимался демонтажем старого здания. К сожалению, парень погиб на месте.