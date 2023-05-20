Варвари є варвари, – Гуменюк про знищення росіянами унікального острова Джарилгач

Окупанти з'єднали Джарилгач з материковими землями. Росіяни знищують унікальний острів. Зокрема, загарбники облаштовують там свої полігони.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня. Наталія Гуменюк наголосила, що росіяни є варварами, пише 24 Канал.

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Росіяни зводять полігони на Джарилгачі

На острові окупанти намагаються підготувати місця для навчання особового складу.

Такі собі полігони облаштовують, навіть попри те, що там заповідна зона і що там унікальні флора і фауна, які треба берегти. Варвари є варвари, це зрозуміло,

– підкреслила Гуменюк.

Також додала, що росіяни у будь-який спосіб намагаються облаштуватися там, де сподіваються, що Сили оборони їх нібито не дістануть.

Напередодні, 19 травня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники з'єднали Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонщини в районі населеного пункту Лазурне. Зокрема, ворог засипав переправу до острова піском. Окупанти зробили це з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб, наголосили у Генштабі.

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