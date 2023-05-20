Варвары есть варвары, – Гуменюк об уничтожении россиянами уникального острова Джарилгач

Оккупанты соединили Джарилгач с материковыми землями. Россияне уничтожают уникальный остров. В частности, захватчики обустраивают там свои полигоны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга. Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне являются варварами, пишет 24 Канал.

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Россияне возводят полигоны на Джарилгаче

На острове оккупанты пытаются подготовить места для обучения личного состава.

Такие полигоны обустраивают, даже несмотря на то, что там заповедная зона и что там уникальные флора и фауна, которые нужно беречь. Варвары есть варвары, это понятно,

– подчеркнула Гуменюк.

Также добавила, что россияне любым способом пытаются обустроиться там, где надеются, что Силы обороны их якобы не достанут.

Накануне, 19 мая, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики соединили Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное. В частности, враг засыпал переправу на остров песком. Оккупанты сделали это с целью более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд, отметили в Генштабе.

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