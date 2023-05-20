Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга. Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне являются варварами, пишет 24 Канал.
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Россияне возводят полигоны на Джарилгаче
На острове оккупанты пытаются подготовить места для обучения личного состава.
Такие полигоны обустраивают, даже несмотря на то, что там заповедная зона и что там уникальные флора и фауна, которые нужно беречь. Варвары есть варвары, это понятно,
– подчеркнула Гуменюк.
Также добавила, что россияне любым способом пытаются обустроиться там, где надеются, что Силы обороны их якобы не достанут.
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Что известно о национальном природном парке "Джарилгацкий"Жемчужина парка, оаза дикой природы – остров Джарилгач. Это самый необитаемый остров Украины, одно из немногих мест, где сохранилась первичная нераспаханная степь, наполненная пением жаворонков, украшенная сотнями озер и прибрежными солончаками с лечебными грязями, очерченная белоснежными пляжами и овеянная целебным морским бризом.
Сам остров расположен между двумя заливами Черного моря – Джарилгацкой и Каркинитской. Здесь часто можно встретить стаи дельфинов, сопровождающих суда.
Уникальные водно-болотные угодья острова – места, где оберегают редкие виды птиц: пеликанов, куликов, пуховок, косарей и большие скопления лебедей и уток во время миграционных перелетов.
Источник: Природно-заповедный фонд Украины