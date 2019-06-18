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      Українські Мальдіви: де це та чому туди їде мільйони туристів

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      Туристичний сезон в Україні вже у розпалі. З кожним роком все популярнішим стає дикий відпочинок. Одна із найпопулярніших місцин – острів Джарилгач на Херсонщині, або ж, як його ще називають, українські Мальдіви.

      Місце унікальне тим, що досі не заселене й не забудоване. А природа тут така, як і сотні років тому.

      Місцеві у Скадовську називають Джарилгач просто Джа. Від курортного міста до безлюдного острова – трохи більше години теплоходом. В останні роки острів став особливо популярним.

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      З 2014 року, коли зробили рекламу острову на телеканалах, тоді пішов масовий наплив людей,
      – розповів       працівник Національного природного парку Джарилгацький Владислав Чеботарьов.

      На острові живе чимало червонокнижних видів тварин,а на теплоході вас будуть супроводжувати дельфіни.

      "Цивілізація не торкнулася це місце. Тобто, тут не було великих поселень якихось, антропогенний фактор тільки почав впливати на цю місцевість з 21 століття", – зазначив Владислав Чеботарьов.

      українські мальдіви
      Українські Мальдіви на Херсонщині

      Острів Джарилгач охороняється законом і входить до Національного природного парку. Тут пропонують чотири туристичні маршрути. Один із них – до 25-метрового маяка. Він з’явився тут у 1902 році, спроектував його учень знаменитого архітектора Ейфеля.

      українські мальдіви херсонщина
      Маяк на острові

      "Це відпочинок – від соціуму, людей, бруду, який за собою люди залишають," – наголосили туристи Дар'я і Влад Кушки.

      Час від часу Джа потерпає від нападів охочих відірвати ласий шматок землі. Свого часу на це місце зазіхав і екс-президент Янукович. Однак, чиновники запевняють – будівництва тут не буде.

      Там знаходиться Національний парк, який не дозволяє ніякі великі такі будівництва. Там можуть бути якісь дуже легкі конструкції з екоматеріалів,
      – сказав директор департаменту туризму і курортів Херсонської ОДА Тетяна Волинець.

      Туристичний сезон на Херсонщині у розпалі. Цьогоріч у регіоні розраховують прийняти щонайменше чотири мільйони туристів.

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      Теги: Новини України Відпочинок Новини Херсона Подорожі
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