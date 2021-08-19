Джерело корупції під загрозою: у ВРП "палає" через припинення розгляду скарг на суддів

Закони, які запускають судову реформу, набули чинності 5 серпня. Для їхньої реалізації навіть зробили перші кроки – розпочали формування Етичної ради, яка має очистити Вищу раду правосуддя, та конкурсної комісії, яка буде обирати Вищу кваліфікаційну комісію.

Однак ВРП паралельно продовжує розкручувати свої страшилки про те, що реформа начебто призведе до колапсу судової системи. Зокрема, вона повністю припинила розгляд скарг на суддів.

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Це подають як велику проблему. Начебто завдяки цьому закону судді уникнуть покарання, але насправді – ні.

Які зміни передбачає закон

Вища рада правосуддя з 5 серпня зупинила розгляд усіх скарг на суддів. Вона була вимушена це зробити, оскільки ухвалений закон передбачає не лише перезавантаження ВРП, але й нові правила дисциплінарного провадження.

До цього часу все було у руках членів ВРП. Коли надходила скарга, то її розподіляли на конкретного члена-доповідача ВРП, а він її передавав своєму дисциплінарному інспектору, який йому повністю підпорядковувався.

Інспектор опрацьовував скаргу, але висновок був таким, як скаже член ВРП. У засіданнях дисциплінарних палат інспектор участі не брав і зазвичай усе вирішувалось так, як пропонував доповідач.

Закон ж змінив правила. Тепер дисциплінарні інспектори стають незалежними від членів ВРП і починають відігравати значно важливішу роль. Вони будуть самостійно опрацьовувати скарги, робити висновки та відстоювати їх на засіданні ВРП. Це дещо схоже на те, як прокурори підтримують обвинувачення у суді.

Зрозуміло, що зростання ролі інспекторів значно підвищує їхню відповідальність та вимоги до них. Тому тепер їх будуть призначатися за результатами конкурсу, після перевірки доброчесності та компетентності.

Цей конкурс відбудеться лише після оновлення чинної Вищої ради правосуддя. Тобто недоброчесні члени ВРП вже не зможуть впливати на вибір інспекторів.



Інспектори стали незалежними від членів Вищої ради правосуддя / Фото ВРП

До створення такої служби інспекторів дисциплінарні провадження неможливі. Тому ВРП і вимушена була тимчасово зупинити розгляд усіх скарг на суддів.

Чому ідея є правильною

Одночасно розпочалась інформаційна кампанія, що начебто завдяки реформі судді будуть абсолютно безкарними, бо через цю паузу закінчаться строки для їх покарання. Насправді це не так. Норми закону щодо інспекторів дійсно виписані не ідеально, але сама ідея є правильною.

Точно не є великою проблемою те, що чинна ВРП втратила можливість розглядати скарги на суддів. Ба більше, я радий, що так відбулось. Чому? Бо наразі дисциплінарна практика чинної ВРП – це відверте покривання недоброчесних і переслідування непокірних.

Приклади "відмазування" суддів

За статистикою, чинна ВРП карала суддів лише в 1% випадків. Тобто 99% скарг не призводять до відповідальності суддів. Переважна більшість "покарань" зводиться до символічного попередження.

Ось вам кілька нових прикладів. Значний суспільний резонанс викликають факти масового "відмазування" суддями водіїв, спійманих п'яними за кермом. Це одна з найбільш поширених корупційних схем. Однак у ВРП відверто покривають суддів, які цим займаються, навіть коли є очевидні докази їх порушень.

Так Вищий антикорсуд засудив до 6 рокі в'язниці суддю Рахівського суду Закарпатської області Івана Тулика. Він за гроші пообіцяв домовитись про закриття справи щодо нетверезого водія, яку розглядав суддя Віктор Ємчук. Він дійсно закрив її з надуманих підстав, як це й обіцяв Тулик.

Очевидно, що йому таки вдалось домовитись. Як виявилось, Ємчук відмазав не одного п'яницю. Ми подали скаргу на нього, однак у ВРП вирішили, що він нічого не порушив та відмовились бодай відкрити справу.

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У іншій схожій справі Національне антикорупційне бюро у березні 2018 року затримало на хабарі суддю Луцького суду Олега Ющука. За версією слідства, він за 500 доларів мав домовитись з іншим суддею – Андрієм Сівчуком, щоб він затягнув справу за керування у стані сп'яніння і закрив її за строком. Саме це Сівчук і зробив.

Ющука затримали "на гарячому" й зараз його судять в Антикорсуді. Щодо Січука НАБУ ще у 2018 році подало скаргу у ВРП.



Олега Ющука судять в Антикорсуді / Фото ВРП

Там тягнули майже 3 роки й нарешті 19 липня покарали суддю – попередженням. Суворе покарання, правда ж? До речі, у ВРП вирішили, що такі дії не порочать звання судді та не підривають авторитет правосуддя. Мабуть подумали, що неможливо підірвати те, чого немає.

ВРП переслідує непокірних

Паралельно з покриванням недоброчесних осіб, ВРП продовжує переслідувати тих, хто пішов проти системи. Так, 2 серпня Дисциплінарна палата покарала суддю Шевченківського суду Євгенія Сидорова за справу щодо п'яниць.

Однак якщо у попередніх випадках були очевидні корупційні впливи, встановлені НАБУ, то у справі Сидорова такого зовсім не було. Чому ж його покарали? Усе просто – він посмів піти проти самого Андрія Портнова.



Андрій Портнов / Фото LIGA.net

Суддя у липні 2020 року скасував закриття відомої резонансної справи про погрози Портнова прокурору Олександру Божку. Одразу після цього на нього посипались скарги від нардепів Максима Бужанського та Сергія Демченка, які відомі своєю прихильністю до соратника Віктора Януковича. Загалом за короткий час вони подали приблизно 30 скарг на цього суддю.

Якщо у схожих справах ВРП не бачить підстав бодай для відкриття провадження, то у випадку з Сидоровим у них зовсім інший підхід. Усе через те, що незалежні судді ВРП точно не потрібні.

Вовк зацікавлений у можливості карати суддів

Ну і як не згадати Павла Вовка, який мав великий вплив на суддів саме завдяки можливості "рішати" у ВРП через "Гречку", "Олєжку", "Свєту" та інших. При цьому у нього самого був повний імунітет. Лише у 2021 році ВРП вже тричі відмовилась відкрити провадження щодо Вовка, де були 100% порушення.

Сам Павло Вовк дуже зацікавлений, щоб ВРП мала право карати і милувати суддів. Про це свідчить той факт, що вже у день вступу в силу закону у парламенті з’явився законопроєкт про відновлення права ВРП розглядати дисциплінарки.



Вовк зацікавлений, щоб ВРП мала право карати і милувати суддів / Фото sud.ua

Його ініціатором виступила депутатка від ОПЗЖ Антоніна Славицька, яка дуже близька до Вовка.

Нагадаю, це саме та "дєвочка Антоніна", яка згадується на записах НАБУ з кабінету голови ОАСКу. Тоді вона була помічницею Сергія Ківалова й паралельно виконувала специфічні прохання Вовка. Саме їй Сергій Остапець обіцяв відпрацювати та заплатити у разі призначення його членом ВККС. Тому очевидно, що за ініціативою терміново відновити право ВРП розглядати скарги стирчать вуха Вовка.

Чому у ВРП "палає"

Дисциплінарні справи – це потужне джерело корупції. У 2020 році НАБУ опублікувало цікаву переписку, з якої випливає, що за непритягнення судді до відповідальності у ВРП занесли 50 тисяч доларів. Тому у неї та різних "вовків" "пригорає", адже вони позбулись цих можливостей. Однак для інших людей це хороша новина.

Якщо з ВРП звільнити недоброчесних, а на їхнє місце призначити незалежних професіоналів з бездоганною репутацією, то шанси на належний розгляд скарг та реальне покарання негідників значно зростають.

А як же ж зі строками? Поки буде тривати перезавантаження ВРП та формування служби інспекторів, вони закінчаться. Не зовсім так. Відповідно до закону, суддю можна покарати протягом 3 років від дати порушення. Однак з моменту отримання ВРП дисциплінарної скарги цей строк зупиняється. Тому якщо ви виявили порушення судді – обов'язково подавайте скаргу.

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Так, впродовж найближчих пів року її не розглянуть, але строки точно не закінчаться. Ми з Фундацією DEJURE та "Автомайданом" вже подали сотні скарг на недоброчесних суддів та однозначно будемо робити це й надалі.

Особливо тепер, коли ВРП вже не може "порішати" й з'явились шанси на справедливе покарання суддів після перезавантаження Вищої ради правосуддя.