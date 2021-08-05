Тільки от переживають вони точно не за країну та суспільство, а через наразі безмежне право недоброчесних представників суддівських кланів керувати та заробляти на правосудді. Вже восени Етична рада за участі авторитетних іноземців має покласти цьому край.

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Як обирають членів ВРП

На З'їзді суддів 10 з 21 члена Вищої ради правосуддя обирають самі судді. Це приблизно 300 суддів, які приїжджають до Києва для того, щоб таємним голосуванням обрати найдостойніших з-поміж себе. Це в теорії, але на практиці все зовсім інакше.

Зазвичай на таких З'їздах більшість суддів голосують за кандидатур, які наперед визначені керівництвом. Тобто вибори це проста формальність, а членами ВРП стають не ті, хто справді достойні, а ті, хто домовився з владою. Про це давно говорили самі судді.

Журналістам навіть вдалось знайти та оприлюднити аудіозапис, де тодішній керівник Вищого господарського суду Богдан Львов давав чіткі вказівки за кого голосувати.

Саме так З'їзд суддів "обирав" членів ВРП у грудні 2018 року. Напередодні таємного голосування активістка Автомайдану точно назвала усіх майбутніх переможців виборів.



З'їзд суддів у 2018 році / Фото НШСУ

Тоді була вказівка голосувати за них і судді покірно її виконали. У результаті членами ВРП стали Світлана Шелест та Лариса Іванова, про яких я розповім більш детально.

Хто така Світлана Шелест

Світлана Шелест у судовій системі з 1991 року – спершу як архіваріус та консультант. У 1999 році вона обійняла посаду судді Господарського суду Івано-Франківської області, а у 2008 році перевелась у відомий Окружний адмінсуд Києва, де і познайомилась з Павлом Вовком. На момент обрання у ВРП вона була заступницею голови Шостого апеляційного адмінсуду. Це той суд, який переглядає рішення ОАСКу.



Світлана Шелест була заступницею голови Шостого апеляційного адмінсуду / Фото 6aas.gov.ua

Дуже цікаво, що саме Шелест розглядала апеляційну скаргу на відоме рішення судді Євгенія Аблова, яким він зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан у грудні 2013 року. Вона відмовила у відкритті провадження і заблокувала можливість визнання цього рішення незаконним.

Пізніше прокуратура встановила, що позов подавала підставна особа на замовлення прокуратури в інтересах влади Віктора Януковича. Наразі позивача судять у Печерському суді, а 2 прокурорам, які забезпечували необхідне рішення, вже висунули підозри.

Якими є статки судді

Зверну увагу й на майно членкині ВРП, яка все життя працювала у суді. Нагадаю, що з 2017 року судді отримують захмарні зарплати. Раніше їхні доходи були дуже скромними. Однак саме тоді Шелест стала власницею майна, яке явно не відповідає суддівській зарплаті.

Так у 2015 році у неї з'явилась квартира площею 148 квадратних метрів у житловому комплексі преміум класу "Липська Вежа" у самому центрі Києва на вулиці Інститутській. Ринкова вартість таких квартир – близько мільйона доларів. Того ж року щасливою власницею квартири площею 90 квадратних метрів у центрі Києва стала й дочка судді.

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Звідки такі кошти? Усе за класикою жанру – ці квартири вони отримали у подарунок від матері судді. Може вона успішна бізнеследі? Ні, лікар-невролог, пенсіонерка, але 5 років була на заробітках за кордоном – доглядала літніх людей.

За версією судді, саме ці доходи й дозволили їй зробити такі дорогі подарунки дочці та внучці. До речі, перед цим мати Шелест придбала у Києві ще одну квартиру на 140 квадратних метрів та 2 машиномісця у елітному комплексі "Альпійське містечко". Зараз такі квартири коштують від 200 тисяч доларів.

Чи знаєте ви заробітчан, які, доглядаючи літніх людей, змогли за 5 років заробити на 3 елітні квартири у Києві? А от мати Шелест змогла. Цікаво, чи повірить у це Етична рада?

Звісно, що усе це сумнівне майно не цікавило суддів при обранні Світлани Шелест у Вищу раду правосуддя. Вона була узгодженим кандидатом і, очевидно, мала завдання відстоювати інтереси суддівських кланів. Саме цим вона й займалась на своїй посаді.



Засідання Вищої ради правосуддя / Фото ВРП

Чим відзначилась Шелест

Зараз Шелест є однією з ключових спікерок проти судової реформи. Також вона була доповідачкою при затвердженні висновку ВРП щодо Антикорупційної стратегії, розробленої НАЗК.

Суддя категорично заперечила ключові інструменти, які запропонувало НАЗК для очищення судової влади. Відзначилась вона й покриванням суддів, які самі сідають п'яними за кермо чи "відмазують" нетверезих водіїв.

Наприклад, Шелест не знайшла підстав для відкриття справи щодо судді Турійського суду Волинської області Романа Тітівалова, який у стані сп'яніння спричинив серйозну ДТП. Вона закрила очі й на те, що суддя з Нововолинського суду Микола Ушаков масово закривав справи щодо п'яних водіїв.

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Також Шелест прийшла на допомогу голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Його колега з Печерського суду Сергій Вовк, всупереч закону, зобов'язав прокуратуру вилучити з реєстру інформацію про вручення йому підозри. За це суддю могла покарати лише ВРП.

Ми подали відповідну скаргу, але Шелест прикрила – підготувала висновок про відсутність жодних порушень. Взагалі із записів НАБУ з кабінету Вовка випливає, що членкиня ВРП дуже близька до нього.

На записах її називають "нашою Свєтою" і хизуються можливістю розв'язувати з нею питання. Тож я переконаний, що саме завдяки Шелест Вовк має серйозний вплив на ВРП.

Що відомо про Ларису Іванову

Тепер кілька слів про Ларису Іванову, яку також обрали у грудні 2018 року за вказівкою "зверху". З 1996 року вона була суддею Господарського суду Києва. За часів Януковича суддя зробила різкий кар'єрний стрибок і потрапила у Вищий господарський суд.

Іванова брала участь у конкурсі до Верховного Суду, під час якого з'ясувалось багато цікавого. Так, суддя з чоловіком задекларували 5 квартир сумарною площею 323 квадратних метри у Києві. Усі вони набуті у той час, коли Лариса Броніславівна вже працювала в суді.



Лариса Іванова брала участь у конкурсі до Верховного Суду / Фото sud.ua

Також у неї є "невеличкий" садовий будинок у Києві площею 409 квадратних метрів, який вже 6 років вона декларує, як незавершене будівництво. До цього всього її син у 26 років купив простору квартиру у центрі Києва та нежитлове приміщення. До речі, у 2014 році він також став суддею Господарського суду Луганської області.

На співбесіді суддя дуже оригінально пояснила, де взяла гроші на цю численну нерухомість. За її словами, ще за Радянського Союзу працювала за кордоном. Коли уточнили ким, то виявилось, що кочегаром. Також вона збирала полуницю.

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Здається, сама Іванова зрозуміла, що навіть члени Кваліфікаційної комісії не повірили у можливість так заробити на її статки. Через це вона просто не з'явилась на наступне засідання і припинила участь у конкурсі. Зате стала членкинею ВРП та перевіряє доброчесність інших суддів.

Іванова захищає інтереси недоброчесних осіб

У ВРП суддя прогнозовано захищала інтереси таких, як вона. Наприклад, Іванова не побачила жодних порушень у діях судді Печерського суду Крістіни Константінової. Вона абсолютно незаконно дозволила обшук у активіста Автомайдану за те, що він сфотографував іншу суддю на незадекларованому авто.

Також Іванова зробила висновок про відмову у відкритті провадження щодо судді Смик, яка відверто "відмазала" від покарання відомого суддю Бабенка за "п'яне" керування авто.

Як тільки стало зрозуміло, що перезавантаження ВРП неминуче, Іванова одразу ж подала у відставку. Однак не з посади членкині ВРП, а з посади судді.

Користуючись своїм становищем, вона забезпечила собі вихідну допомогу у розмірі понад 400 тисяч гривень, почесну відставку та величезну пенсію.

Приклад Шелест та Іванової яскраво показують, до чого призводить призначення сумнівних суддів за вказівкою "зверху". Закон, який Верховна Рада ухвалила 14 липня, дозволяє очистити ВРП від таких осіб та забезпечити обрання справді достойних професіоналів без шлейфу недоброчесності.

Тож вже найближчим часом чекаємо його підписання Володимиром Зеленським та запуску справжньої судової реформи.