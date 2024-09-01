Дуже важливий візит: про що говорив Салліван у Китаї

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відвідав Пекін, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпінем. Варто зауважити, що мовиться про дві великі держави, які конкурують за світовий вплив.

Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко розповіла 24 Каналу, що Китай і США мають абсолютно полярні погляди. Міжнародні відносини вони бачать зовсім по-різному.

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Про що говорили сторони

Попри те, що результати зустрічі не до кінця відомі, візит все одно є дуже важливим. Салліван це перший радник з нацбезпеки, який відвідав Китай з 2016 року. Це позитивний момент у контексті відносин між країнами.

Крім того, Салліван має розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, а також із заступником голови Центральної воєнної ради КНР. Чжан Юся відомий як близький друг Сі Цзіньпіна та є його ключовим радником.

Дуже важливо, що Салліван порушував питання на рівні військових, створював нову комунікацію. Можна припустити, що подальший розвиток відносин буде хоча й прохолодним, але стабільним і контрольованим,

– зауважив Аліна Гриценко.

Салліван точно говорив про Тайвань, ймовірно, чув заклики припинити озброювати їх та не визнавати незалежність острова. Але якщо сторони, навіть попри всі розбіжності, намагаються шукати спільну мову – це дуже важливо.

Також говорилося про ситуацію в Південнокитайському морі. Це акваторія, в якій десятиліттями точаться територіальні суперечки. Втім останнім часом конфлікт між Китаєм і Філіппінами набув більшої інтенсивності.

Що могли говорити про Україну

Варто розуміти, що мовиться про дві ядерні країни. Потенційний конфлікт між ними може мати абсолютно непередбачувані, навіть катастрофічні наслідки.

Щодо російсько-української війни Китай, ймовірно, не змінив свою риторику. Попри успіх ЗСУ на Курщині Пекін не вірить у перемогу військовим способом ні України, ні Росії.

Сі Цзіньпін і Ван Ї повторили своє побажання про те, щоб географія конфлікту не розширювалася. В цій заяві немає нічого нового. Китай уважно стежить за ситуацією, але не може прогнозувати наступні кроки Росії,

– підкреслила Аліна Гриценко.

Важливо, що прохання про нерозширення конфлікту тільки підтверджує те, що Китай не може передбачити дії Владіміра Путіна та вважає російське керівництво нераціональним, здатним на будь-які вчинки.

Салліван сказав, що у питанні України погляди не зійшлися. Ймовірно, це свідчить про те, що Китай знову закликав Київ та Москву сісти за стіл перемовин і погодитися на перемир'я.