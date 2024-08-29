Радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейка Саллівана та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілись 29 серпня. Серед обговорених питань була повномасштабна війна на території України.

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Про що говорили на зустрічі

У адміністрації президента США зазначили, що зустріч була частиною зусиль, що спрямовані на підтримку каналів комунікацій й відповідальне управління відносинами між США і КНР.

Обговорили низку важливих питань. Зокрема:

подальше виконання зобов'язань, взятих головою Білого дому Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді в листопаді 2023 року. Мова йде про боротьбу з наркотиками, комунікації між військовими, а також штучний інтелект;

повномасштабну війну між Росією та Україною;

використання Південне-Китайське море.

Крім цього, найближчими тижнями планують провести телефонну розмову між чинним президентом США Джо Байденом та Сі Цзіньпінем.