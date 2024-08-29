Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и лидер Китая Си Цзиньпин встретились 29 августа. Среди обсуждаемых вопросов была полномасштабная война на территории Украины.

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О чем говорили на встрече

В администрации президента США отметили, что встреча была частью усилий, направленных на поддержку каналов коммуникаций и ответственное управление отношениями между США и КНР.

Обсудили ряд важных вопросов. В частности:

дальнейшее выполнение обязательств, взятых главой Белого дома Джо Байденом и Си Цзиньпином во время саммита в Вудсайде в ноябре 2023 года. Речь идет о борьбе с наркотиками, коммуникации между военными, а также искусственный интеллект;

полномасштабной войне между Россией и Украиной;

использовании Южно-Китайского моря.

Кроме этого, ближайшие недели планируют провести телефонный разговор между действующим президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпинем.