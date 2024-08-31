Журналісти розповідають, що наприкінці липня була таємна нарада для старших офіцерів. Самі ж звичайні військові розповідали, як їм дали наказ діяти на території Росії.

Дивіться також Як Karaya бомбить російські мости на Курщині: потужні кадри роботи українського пілота

Що пишуть ЗМІ про операцію на Курщині

Видання зауважило, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський:

зробив висновки з попереднього контрнаступу України,

тримав план заходу на територію Росії в таємниці.

Наприкінці липня він зібрав старших офіцерів на таємну нараду, де розкрив зухвалий план відродження військових зусиль України,

– розповіли журналісти.

За їхніми словами, Сирський під час цієї наради розповів, що ЗСУ переломлять ситуацію, зайшовши на територію Росії, чого не було з часів Другої світової війни.

Начальник штабу 61 механізованої бригади підполковник Артем Холодкевич, який був на нараді, розповів, що його першою реакцією був шок.

Ба більше, ця операція приголомшила й Росію – українські військові швидко подолали слабку прикордонну оборону і швидко взяли під контроль орієнтовно 100 міст і сіл у Курській області Росії.

Наступ збентежив російського президента Владіміра Путіна, підняв бойовий дух українців після року виснажливої оборонної війни та показав США та іншим партнерам, що Україна ще може боротися,

– наголошують журналісти.

Вони пояснюють, що наразі наступ набирає обертів, попри підкріплення, які надіслала Росія.

Військові стратеги та солдати неоднаково ставляться до операції:

деякі – ставлять під сумнів Курську операцію, кажучи, що Сирський забирає резерви на новий фронт, а Росія посилила атаки на свою головну ціль – Покровськ – важливий логістичний вузол для українських операцій на Сході;

інші – схвалюють цей крок, кажучи, що Україні потрібно було використати подібний "джокер", щоб змінити хід війни.

"Україна не може дозволити собі просто тягнути час, перекидаючи більше людей на лінію оборони… Вам постійно доводиться ухвалювати рішення про пріоритети, про те, де можна піти на ризик", – заявив екскомандувач Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

Дивіться також Зустріли спротив росіян: як просувається Курська операція

Проте видання переконане, що успіх операції в підсумку визначатимуть інші фактори. Зокрема:

чи призведе вона до довготривалих перемог, чи до більших втрат на полі бою;

чи принесе політичні дивіденди, які призведуть до збільшення військової підтримки з боку США та їхніх союзників;

чи посилить позицію України в будь-яких майбутніх мирних переговорах.

Дивіться також Межі вже визначено, – пілот Британії у відставці сказав, як далеко ЗСУ можуть зайти вглиб Росії

Видання переконує, що зараз Україна використовує неготовність Росії, щоб завдати удару глибше в тил, створюючи те, що президент Володимир Зеленський назвав буферною зоною, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.

Також ЗСУ беруть в полон російських військових та використовують нову тактику і техніку, щоб отримати перевагу там, де оборона Росії слабша, в тому числі – ЗСУ застосовують невеликі безпілотники з вибуховими пристроями для збиття вертольотів і російських розвідувальних дронів.