Боєць зауважив, що їм протистояла важка піхота ворога. Проте українські військові перемогли її та виконали завдання.

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Військові розповіли про дії на Курщині

Один з військових розповів, що окупанти випустили авіацію, проте бійці й з цим дали раду.

Інший боєць зауважив, що десантні війська застосовуються так, як і має бути – вони не стоять в обороні, а йдуть в наступ.

Операція дуже продумана. Я не знаю, хто її складав, але він молодець. Ми по центру, в нас була підтримка зліва та справа… Шикарна операція,

– заявив військовий.

Боєць також зауважив, що у військових 82 окремої десантно-штурмової бригади не було жодного кульового поранення. Щоправда, "наробила біди авіація". Тож поранених евакуювали злагоджено.

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До речі, Генштаб вперше показав карту територій, які ЗСУ контролюють у Курській області.