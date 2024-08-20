Боец отметил, что им противостояла тяжелая пехота врага. Однако украинские военные победили ее и выполнили задание.

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Военные рассказали о действиях на Курщине

Один из военных рассказал, что оккупанты выпустили авиацию, однако бойцы и с этим справились.

Другой боец заметил, что десантные войска применяются так, как и должно быть – они не стоят в обороне, а идут в наступление.

Операция очень продуманная. Я не знаю, кто ее составлял, но он молодец. Мы по центру, у нас была поддержка слева и справа... Шикарная операция,

– заявил военный.

Боец также отметил, что у военных 82 отдельной десантно-штурмовой бригады не было ни одного пулевого ранения. Правда, "наделала беды авиация". Поэтому раненых эвакуировали слаженно.

Бойцы 82 бригады рассказали об операции на Курщине: смотрите видео

Кстати, Генштаб впервые показал карту территорий, которые ВСУ контролируют в Курской области.