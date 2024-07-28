Війна в Україні – серед тем переговорів: прем'єрка Італії Мелоні поїхала до Китаю

Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні поїхала з візитом до Китаю. Вона планує обговорити війну в Україні, а також хоче стабілізувати зв'язки з Пекіном перед виборами у США.

В рамках робочого візиту Мелоні планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Цяном. Загалом прем'єрка Італії планує працювати у Китаї до 31 липня.

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Яка мета візиту Мелоні до Китаю

Як пишуть у ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела, прем'єрка Італії під час зустрічі з Сі Цзіньпіном та прем'єром Китаю планує обговорити війну Росії проти України, а також війну в Секторі Гази.

Журналісти Bloomberg зауважують, що Мелоні вважає президента Китаю важливою зацікавленою стороною у війні. Прем'єрка Італії, як говорять джерела в її оточенні, схиляється до думки, що гарні відносини з Китаєм позитивно вплинуть на геополітичну ситуацію, якщо Вашингтон під президентством Трампа скоротить військову підтримку.

Окрім того, у ЗМІ наголосили, що від моменту приходу до влади у 2022 році Мелоні презентувала себе як дипломатка, яка може спілкуватися з різними лідерами цього світу – від Орбана до Шольца. Нині прем'єрка Італії прагне покращити відносини й з Китаєм.

Мелоні потрібно буде збалансувати цю мету з жорсткішою позицією ЄС щодо торгівлі щодо Пекіна, а також напруженістю через підтримку Сі Цзіньпіном військової машини президента Росії Володимира Путіна,

– констатують в Bloomberg.

Джерела видання також зауважили, що між ЄС, НАТО та Києм є чимало розбіжностей у багатьох питаннях. Саме тому Мелоні в умовах "високої геополітичної напруги" намагатиметься покращити відносини.

У ЗМІ також зауважують, що візит Мелоні зумовлений "величезним тиском" з боку США. Відтак, поїздка прем'єрки Італії до Китаю може продемонструвати країнам ЄС, що "розширення співпраці з Пекіном переважає недоліки відриву від нього".