Война в Украине – среди тем переговоров: премьер Италии Мелони поехала в Китай

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поехала с визитом в Китай. Она планирует обсудить войну в Украине, а также хочет стабилизировать связи с Пекином перед выборами в США.

В рамках рабочего визита Мелони планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. В целом премьер Италии планирует работать в Китае до 31 июля.

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Какова цель визита Мелони в Китай

Как пишут в СМИ, ссылаясь на анонимные источники, премьер Италии во время встречи с Си Цзиньпином и премьером Китая планирует обсудить войну России против Украины, а также войну в секторе Газа.

Журналисты Bloomberg отмечают, что Мелони считает президента Китая важной заинтересованной стороной в войне. Премьер Италии, как говорят источники в ее окружении, склоняется к мнению, что хорошие отношения с Китаем положительно повлияют на геополитическую ситуацию, если Вашингтон под президентством Трампа сократит военную поддержку.

Кроме того, в СМИ отметили, что с момента прихода к власти в 2022 году Мелони представила себя как дипломат, которая может общаться с различными лидерами этого мира – от Орбана до Шольца. Сейчас премьер Италии стремится улучшить отношения и с Китаем.

Мелони нужно будет сбалансировать эту цель с более жесткой позицией ЕС по торговле в отношении Пекина, а также напряженностью из-за поддержки Си Цзиньпином военной машины президента России Владимира Путина,

– констатируют в Bloomberg.

Источники издания также отметили, что между ЕС, НАТО и Кием есть немало разногласий во многих вопросах. Именно поэтому Мелони в условиях "высокого геополитического напряжения" будет пытаться улучшить отношения.

В СМИ также отмечают, что визит Мелони обусловлен "огромным давлением" со стороны США. Поэтому, поездка премьера Италии в Китай может продемонстрировать странам ЕС, что "расширение сотрудничества с Пекином преобладает недостатки отрыва от него".