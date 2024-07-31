Скільки коштуватимуть 1 000 доларів у Польщі до кінця літа

На українському ринку курс долара до гривні дещо ослаб тим самим зміцнивши національну валюту. Проте у Польщі ситуація більш стабільна.

Курс долара у злотих до кінця літа

Станом на 31 липня, середньобанківський курс долара до злотих становить 3,83 злотого. Натомість середній курс у обмінниках складає 3,93 злотого.

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Відповідно, щоб обміняти 1 000 доларів, знадобиться 3 830 злотих у банках та 3 930 злотих у обмінниках. До кінця літа ці суми можуть змінитися, але не суттєво – орієнтовно на 100 – 200 злотих у будь-який бік.

Готівковий курс долара

У банках: купівля становить 41,15 гривні, а продаж – 41,30 гривні.

купівля становить 41,15 гривні, а продаж – 41,30 гривні. В обмінниках: купівля – на рівні 40,90 гривні, а продаж – 41,40 гривні.

купівля – на рівні 40,90 гривні, а продаж – 41,40 гривні. На чорному ринку: купівля – 41,16 гривні, а продаж – 41,33 гривні.

Сьогодні курс злотих до гривні складає 10,35 гривні у обмінниках. Натомість курс долара коливається в діапазоні 40,90 – 41,40 гривні.