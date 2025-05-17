Встигніть до 1 червня: українці можуть отримати 10 тисяч гривень допомоги

Окремі українці мають право на одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Хто може скористатися програмою та до якого терміну потрібно подати документи для виплати, читайте далі.

Хто зможе отримати одноразову допомогу від держави

Батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, які проживають у Львівській міській територіальній громаді, можуть подати заяву на виплату 10 000 гривень, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Це щорічний прийом заяв на одноразову грошову допомогу до Дня матері та Дня батька. Її можна подати до однієї з таких установ:

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій;

районне управління соцзахисту;

будь-який центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Разом із заявою потрібно надати визначений пакет документів. Повний перелік доступний за офіційним посиланням.

Важливо! Документи на отримання допомоги слід подати в установлені терміни: матері – до 1 червня 2025 року, а батьки – до 1 липня 2025 року.