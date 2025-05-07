В банках курси падають, а в обмінниках ростуть: що з цінами на валюти

Долар в банках та на чорному ринку втратив ціну, однак в обмінниках ситуація протилежна. Євро ж найсуттєвіше подешевшало в банках, а от в обмінниках показало невеликий спад вартості.

Курс валют у банках

Станом на ранок 7 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,12 гривні (-13 копійок проти 6 травня) та продаж по 41,79 гривні (-11 копійок).

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Купівля євро проходить по 46,70 гривні (-30 копійок), продаж – по 47,40 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,39 гривні (-4 копійки), а продати по 41,38 гривні (-4 копійки).

(-4 копійки), а продати (-4 копійки). Купівля євро по 47,11 гривні (+1 копійка), а продаж по 47,30 гривні (+1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,10 гривні (+20 копійок), а продають по 41,60 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(+20 копійок), а продають (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,57 гривні (-5 копійок), а продають по 47,41 гривні (-9 копійок).

Що прогнозують для курсу долара

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, цього тижня на готівковому ринку курс долара перебуватиме на рівні 41,20 – 41,60 гривні за валюту.

Водночас Лєсовий додав, що роль НБУ на ринку буде зниженою через певні обставини.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Цього тижня, за прогнозами, збільшиться активність продавців валюти через період податкових платежів.

Крім того, різниця між курсами міжбанку та готівкового курсу буде майже нульовою.