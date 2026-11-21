Для значної частини пенсіонерів оплата житлових послуг щомісяця стає серйозним випробуванням для гаманця. Проте діюче законодавство передбачає особливий механізм повної державної підтримки для окремих категорій громадян.

Хто з українців має право на стовідсоткову знижку на комуналку

Держава гарантує повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг для окремих пенсіонерів, які присвятили життя роботі в сільській місцевості та продовжують мешкати в селі. Пільга покриває не лише рахунки за світло, газ чи воду, але й придбання твердого палива для опалення оселі, повідомив Пенсійний фонд України.

На таку безпрецедентну підтримку можуть розраховувати колишні працівники таких професій:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні фахівці;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотекарі;

співробітники державних і комунальних закладів культури, а також освітніх установ культурної сфери.

Яким суворим критеріям потрібно відповідати для отримання пільги

Самого лише запису в трудовій книжці про роботу у вказаних установах недостатньо для повного списання комунальних платіжок. Держава висуває чіткі кваліфікаційні вимоги, без дотримання яких у наданні допомоги просто відмовлять.

По-перше, пенсіонер зобов'язаний мати щонайменше три роки спеціального стажу на відповідній посаді. По-друге, вихід на заслужений відпочинок мав відбутися саме з цієї пільгової позиції. По-третє, критичною умовою є збереження місця проживання – пенсіонер має залишатися мешканцем сільської місцевості й після завершення кар'єри.

Як правильно подати документи та оформити повну компенсацію

Для того щоб скористатися гарантованим правом і зберегти родинний бюджет від витрат, пенсіонер повинен перебувати в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Після цього необхідно подати офіційну заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг разом із довідкою чи документами, що підтверджують постійне проживання в селі.

Важливо! Після успішного розгляду документів держава компенсує 100% вартості спожитих комунальних послуг і витрат на паливо в межах установлених соціальних нормативів споживання.

До слова, звільнення від комуналки – не єдиний спосіб суттєво заощадити гроші пенсіонерам. Адже чинне законодавство також захищає їхні земельні активи. Пенсіонери за віком повністю звільняються від сплати земельного податку за ділянки, що відповідають встановленим лімітам.