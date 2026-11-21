Кто из украинцев имеет право на стопроцентную скидку на коммунальные услуги

Государство гарантирует полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг для отдельных пенсионеров, которые посвятили жизнь работе в сельской местности и продолжают проживать в селе. Льгота покрывает не только счета за свет, газ или воду, но и приобретение твердого топлива для отопления жилья, сообщил Пенсионный фонд Украины.

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На такую беспрецедентную поддержку могут рассчитывать бывшие работники следующих профессий:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические специалисты;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотекари;

сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также образовательных учреждений культурной сферы.

Каким строгим критериям необходимо соответствовать для получения льготы

Одной только записи в трудовой книжке о работе в указанных учреждениях недостаточно для полного списания коммунальных платежей. Государство выдвигает четкие квалификационные требования, без соблюдения которых в предоставлении помощи просто откажут.

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Во-первых, пенсионер обязан иметь не менее трех лет специального стажа на соответствующей должности. Во-вторых, выход на заслуженный отдых должен был состояться именно с этой льготной должности. В-третьих, критическим условием является сохранение места жительства – пенсионер должен оставаться жителем сельской местности и после завершения карьеры.

Как правильно подать документы и оформить полную компенсацию

Чтобы воспользоваться гарантированным правом и сэкономить семейный бюджет, пенсионер должен быть внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы. После этого необходимо подать официальное заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг вместе с справкой или документами, подтверждающими постоянное проживание в селе.

Важно! После успешного рассмотрения документов государство компенсирует 100% стоимости потребленных коммунальных услуг и расходов на топливо в пределах установленных социальных нормативов потребления.

К слову, освобождение от оплаты коммунальных услуг – не единственный способ существенно сэкономить деньги пенсионерам. Ведь действующее законодательство также защищает их земельные активы. Пенсионеры по возрасту полностью освобождаются от уплаты земельного налога за участки, соответствующие установленным лимитам.