Кто из пенсионеров имеет право не платить земельный налог

Украинцы, вышедшие на заслуженный отдых и получающие пенсию по возрасту, имеют законное право полностью не платить земельный налог. Однако налоговая льгота распространяется далеко не на каждый участок земли, отмечает ГНС.

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Дело в том, что участок пенсионера не должен превышать строгих предельных норм. В настоящее время действуют следующие ограничения в отношении освобождения от уплаты налога:

для строительства гаража – до 0,01 гектара;

для индивидуального дачного строительства – до 0,10 гектара;

для садоводства – до 0,12 гектара;

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров.

А вот для строительства и обслуживания жилого дома, сооружений и приусадебных построек пределы такие:

в селах – до 0,25 гектара;

в поселках городского типа – до 0,15 гектара;

а в городах – до 0,10 гектара.

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К слову, помимо ощутимой экономии на обязательных платежах за землю, пенсионеры могут не платить за первичную правовую поддержку. Государство гарантирует предоставление бесплатных юридических услуг или же существенные скидки на них, что позволяет избежать расходов на частных адвокатов. Например, пенсионер может рассчитывать на профессиональную помощь в разъяснении законов и составлении заявлений или жалоб (исключением являются документы для суда).