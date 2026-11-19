Хто з пенсіонерів має право не платити земельний податок

Українці, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію за віком, мають законне право повністю не платити земельний податок. Проте податкове послаблення поширюється далеко не на кожен клаптик землі, зазначає ДПС.

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Річ у тім, що ділянка пенсіонера не повинна перевищувати суворих граничних норм. Наразі діють такі обмеження щодо звільнення від сплати податку:

для будівництва гаража – до 0,01 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 гектара;

для садівництва – до 0,12 гектара;

для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектарів.

А от для будівництва та обслуговування житлового будинку, споруд і присадибних будівель межі такі:

у селах – до 0,25 гектара;

у селищах міського типу – до 0,15 гектара;

а в містах – до 0,10 гектара.

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До слова, окрім відчутної економії на обов'язкових платежах за землю, пенсіонери можуть розраховувати на безкоштовну первинну правову підтримку. Держава гарантує надання безоплатних юридичних послуг або ж суттєві знижки на них, що дозволяє уникнути витрат на приватних адвокатів. Наприклад, пенсіонер може розраховувати на професійну допомогу з роз'ясненням законів та зі складанням заяв чи скарг (винятком є документи для суду).