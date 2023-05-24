1200 гривень за кіло черешні: чому ягода так дорого коштує
Джерело:КИЇВ24
Теперішні ціни на черешню можуть вразити навіть найстійкіших українців. На деяких торгових точках, за кілограм ягоди можна заплатити 1200 гривень. Економіст пояснив, чому так сталося.
Чому черешня така дорога
В першу чергу так сталося через російську окупацію південних регіонів України, які вирощують цю ягоду. Тож нині ціни відповідають імпортним вважає економіст Олег Пендзин.
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Ціни на черешню сьогодні – це ціна імпорту. Наша черешня буде надходити у середині червня. Тоді ціна серйозно знизиться. Зараз ціна значно вища, ніж минулий рік – в кінці травня минулого року ціна була 200 гривень, а зараз – 700 гривень,
– прокоментував він.
На одному зі столичних ринків черешню можна знайти за ціновим діапазоном 850–1200 гривень за кілограм. Місцева продавчиня розповіла, що ягоди привезли Миколаївки Одеської області. Також черешню імпортують з Азербайджану, вона коштує 200 гривень за кілограм.
До нас везуть черешню із Польщі. Українська – це Закарпаття і трохи з півдня. Поки Мелітополь під окупацією, маємо із Закарпаття, трохи з Одещини та Миколаївщини,
– додав Пендзин.
Тобто десь через 15–20 днів люди зможуть спробувати українську черешню.
Чи будуть у червні дешеві фрукти
- За рік ціни на фрукти подорожчали майже на 30%. Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин зауважив у коментарі для 24 Каналу, що на ціни сильно впливає сезонний фактор.
- Він навів приклад з полуницею, яка нині коштує в магазинах 150 – 180 гривень за кілограм. А в опті – десь 120 гривень. Проте взимку вона коштувала від 250 до 400 гривень за кілограм і була чисто імпортна.
- Високі ціни триматимуться до кінця травня, що означає, що сезон фруктів почнеться пізніше. Причиною затримки стала холодна та волога погода цього року. Тож ціни почнуть знижуватися тоді, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників. Орієнтовно це станеться в першій половині червня.