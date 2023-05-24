Чому черешня така дорога

В першу чергу так сталося через російську окупацію південних регіонів України, які вирощують цю ягоду. Тож нині ціни відповідають імпортним вважає економіст Олег Пендзин.

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Ціни на черешню сьогодні – це ціна імпорту. Наша черешня буде надходити у середині червня. Тоді ціна серйозно знизиться. Зараз ціна значно вища, ніж минулий рік – в кінці травня минулого року ціна була 200 гривень, а зараз – 700 гривень,

– прокоментував він.

На одному зі столичних ринків черешню можна знайти за ціновим діапазоном 850–1200 гривень за кілограм. Місцева продавчиня розповіла, що ягоди привезли Миколаївки Одеської області. Також черешню імпортують з Азербайджану, вона коштує 200 гривень за кілограм.

До нас везуть черешню із Польщі. Українська – це Закарпаття і трохи з півдня. Поки Мелітополь під окупацією, маємо із Закарпаття, трохи з Одещини та Миколаївщини,

– додав Пендзин.

Тобто десь через 15–20 днів люди зможуть спробувати українську черешню.

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