Почему черешня такая дорогая
В первую очередь так произошло из-за российской оккупации южных регионов Украины, которые выращивают эту ягоду. Поэтому сейчас цены соответствуют импортным, считает экономист Олег Пендзин.
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Цены на черешню сегодня – это цена импорта. Наша черешня будет поступать в середине июня. Тогда цена серьезно снизится. Сейчас цена значительно выше, чем в прошлом году – в конце мая прошлого года цена была 200 гривен, а сейчас – 700 гривен,
– прокомментировал он.
На одном из столичных рынков черешню можно найти в ценовом диапазоне по 850–1200 гривен за килограмм. Местная продавщица рассказала, что ягоду привезли из Николаевки Одесской области. Также черешню импортируют из Азербайджана, она стоит 200 гривен за килограмм.
К нам везут черешню из Польши. Украинская – это Закарпатье и немного с юга. Пока Мелитополь под оккупацией, есть из Закарпатья, немного из Одесчины и Николаевщины,
– добавил Пендзин.
То есть где-то через 15–20 дней люди смогут попробовать украинскую черешню.
Будут ли в июне дешевые фрукты
- За год цены на фрукты подорожали почти на 30%. Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин отметил в комментарии 24 Каналу, что на цены сильно влияет сезонный фактор.
- Он привел пример с клубникой, которая стоит в магазинах 150–180 гривен за килограмм. А в опте – где-то 120 гривен. Однако зимой она стоила от 250 до 400 гривен за килограмм и была только импортной.
- Высокие цены будут держаться до конца мая, а это означает, что сезон фруктов начнется позже. Причиной задержки стала холодная и влажная погода в этом году. Так что цены начнут снижаться тогда, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Ориентировочно это произойдет в первой половине июня.