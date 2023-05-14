Что будет с ценами на фрукты в июне

За год цены на фрукты подорожали почти на 30%. Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин заметил в комментарии для 24 Канала, что на цены сильно влияет сезонный фактор.

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Он привел пример с клубникой, которая стоит в магазинах 150 – 180 гривен за килограмм. А в опте – где-то 120 гривен. Однако зимой она стоила от 250 до 400 гривен за килограмм и была чисто импортной.

Стоит отметить, что клубника будет дорога ровно, пока не уйдет с открытого грунта нашей территории. Как правило, это начало июня. Но есть еще один момент – это то, что сейчас холодно. Поэтому ориентироваться нужно где-то на середину июня,

– объяснил Пендзин.

Аналитик УКАБ Максим Гопка спрогнозировал, что высокие цены на фрукты будут держаться до конца мая.

Уже второй год негативное влияние на рынок Украины оказывает отсутствие предложения ягоды из южных регионов, сейчас цены на черешню и клубнику выросли по сравнению с прошлым годом. В этом году ягоды из открытого грунта на внутренний рынок попадут позже, чем в прошлом,

– объяснил он.

Причиной задержки стала холодная и влажная погода в этом году. Так что цены начнут снижаться тогда, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Ориентировочно это произойдет в первой половине июня.

Напомним! Ранее ученые Института аграрной экономики в комментарии 24 Канала заметили, что на рынке плодов объемы продаж заметно увеличатся во второй половине июня в результате расширения отечественного урожая ягод земляники и косточковых плодов.

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