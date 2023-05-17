Как изменились цены на продукты в апреле
Госстат обнародовал данные о средних ценах на продукты в апреле против марта. Оказалось, что больше всего подорожали яблоки (18,6%) и морковь (11%). Также значительно поднялась стоимость свинины (8,5%), теперь стоит 181,8 гривны за килограмм.
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Однако такие продукты, такие как рис, пшено, картофель наоборот просели в цене. Особенно снизилась цена в следующих товарах:
- Гречка – 4,2%;
- Яйца, 10 штук – 8,4%;
- Свекла – 9,9%.
Больше всего с марта выросли цены на мясо (3,3%), а также на рыбу (0,5%), сообщили в Институте аграрной экономики, передает 24 Канал. В то же время значительно снизились цены на яйца (8,7%), подсолнечное масло (1,6%), фрукты (1,4%), молоко (0,8%) и сахар (0,3%).
Замедление темпов роста цен на потребительском рынке продолжалось с ноября 2022 по март 2023 года, когда они выросли на 1,5% против предыдущего месяца. Однако в апреле эти темпы упали почти до минимума – до 0,2%. В апреле по сравнению с мартом 2023 года цены на продукты питания выросли в среднем на 0,3%,
– объяснил академик НААН Юрий Лупенко.
Он добавил, что тенденция на спад цен на продукты будет и дальше продолжаться, особенно, когда начнется поступление нового урожая.
Будут ли в июне дешевые фрукты
- Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин отметил в комментарии для 24 Канала, что на цены сильно влияет сезонный фактор.
- Он привел пример с клубникой, которая стоит в магазинах 150 – 180 гривен за килограмм. А в опте – где-то 120 гривен. Однако зимой она стоила от 250 до 400 гривен за килограмм и была чисто импортной.
- Так что цены начнут снижаться тогда, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Ориентировочно это произойдет в первой половине июня.