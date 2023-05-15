Почему цены на кофе растут
Из-за резкого увеличения спроса на зерна робусты, которые в основном используются для создания растворимого и молотого кофе, цены на него выросли. до максимума за последние 12 лет.
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Причиной такого спроса явилось снижение мировой экономики и уровня жизни людей, поэтому значительная часть компаний отказалась от арабики в пользу более дешевого аналога. Как следствие, сейчас на рынке дефицит этого продукта.
Еще одной причиной удорожания является рекордно низкий урожай в главных странах производителях. Во Вьетнаме из-за роста цен на удобрения фермеры отказались от кофе и начали выращивать авокадо или дурианта. Бразилия в этом году страдала от засухи, а Индонезия – от наводнений.
Будут ли в июне дешевые фрукты
- За год цены на фрукты подорожали почти на 30%. Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин отметил в комментарии для 24 Канала, что на цены сильно влияет сезонный фактор.
- Он привел пример с клубникой, которая стоит в магазинах 150 – 180 гривен за килограмм. А в опте – где-то 120 гривен. Однако зимой она стоила от 250 до 400 гривен за килограмм и была чисто импортной.
- Так что цены начнут снижаться тогда, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Ориентировочно это произойдет в первой половине июня.