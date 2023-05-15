Чому ціни на каву ростуть

Через різке збільшення попиту на зерна робусти, які здебільшого використовуються для створення розчинної та меленої кави, ціни на неї зросли до максимуму за останніх 12 років.

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Причиною такого попиту стало зниження світової економіки та рівня життя людей, тому значна частина компаній відмовилася від арабіки на користь дешевшого аналога. Як наслідок, нині на ринку дефіцит цього продукту.

Нагадаємо! Робуста є дешевшим сортом кави, через невибагливість догляду та простоту виробництва.

Ще однією причиною подорожчання є рекордно низький урожай в основних країнах виробниках. У В'єтнамі, через зростання цін на добрива, фермери відмовилися від кави та почали вирощувати авокадо або дуріанта. Бразилія цього року потерпала від засухи, а Індонезія від повеней.

Проте експорт росте. За перші шість місяців цього сезону у світі було експортовано більше кави, ніж за ті самі періоди останні три роки. Постачання у жовтні 2022 року — березні 2023 були приблизно на 4% вищими, ніж у 2021 – 2022 роках.

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