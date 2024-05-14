"Інфляція набагато вища і дефіцит робочої сили": ЄС готує нові санкції проти Росії та Білорусі

В Євросоюзі готують 14-й пакет санкцій проти Росії. Польська сторона виступає за те, аби під обмеження також потрапили білоруські компанії та фізичні особи.

Про це повідомив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський напередодні засідання Ради ЄС з економічних питань, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Нові санкції стосуватимуться не лише Росії

Під час зустрічі міністри обговорюють підготовку нового санкційного пакета.

Безумовно, санкції також повинні бути спрямовані на Білорусь. Ця країна часто обходить санкції. Ми повинні завдати ще одного рішучого удару по Росії, в тому числі економічно,

– сказав Анджей Доманський.

Водночас міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон закликала не поширювати російський наратив про те, що санкції не працюють. Вона зазначила, що економіка Росії справді страждає від обмежень з боку Євросоюзу.

Ми знаємо, що санкції діють. Ми знаємо, що інфляція набагато вища за офіційні показники. Ми знаємо, що у них дефіцит комплектуючих, робочої сили тощо. Отже, економіка слабша, ніж багато хто говорить,

– додала Елізабет Свантессон.

14-тий санкційний пакет: що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли, що нові санкційні обмеження ЄС можуть стосуватись "тіньового флоту" Росії. Відтак судна, що транспортують російську нафту попри обмеження ЄС, не зможуть заходити в європейські порти.

Також санкції можуть зачепити й імпорту СПГ, зокрема обмеження стосуватимуться російських проєктів СПГ "Арктик" та "Мурманськ".

Новий санкційний пакет може стосуватись й понад 50 компаній за меж ЄС, що підпадають під торгові обмеження.

Джо Байден 13 травня підписав закон, що забороняє імпорт неопроміненого низькозбагаченого урану, виробленого в Росії або російською юридичною особою.