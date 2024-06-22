Хто у липні отримає 20 тисяч гривень пенсії

Як відомо, не усі пенсіонери мають право на пенсію у розмірі понад 20 тисяч гривень. Однак, деякі категорії українців таки можуть розраховувати на отримання максимальної пенсії в Україні.

Хто отримує понад 20 тисяч гривень пенсії

Як відомо, найбільшу пенсію отримують деякі групи українців: це держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

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Згідно з законом України, розмір такої максимальної пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Через те, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, складає 2 361 гривню, то відповідно максимальна пенсія нині становить 23 610 гривень.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів

– йдеться у Законі України.

Хто отримує пенсію у розмірі 60% від зарплати

В Україні пенсія держслужбовця вираховується як відсоткова частка від колишньої зарплати, яка нині становить 60%. Водночас щоб пенсія звичайного пенсіонера була 60% від зарплати, йому потрібно пропрацювати щонайменше 60 років й при цьому мати високу заробітну плату.

Пенсії звичайних громадян мають іншу систему розрахунку. До уваги береться не тільки зарплата, а і набутий стаж.