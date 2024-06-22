Кто получает более 20 тысяч гривен пенсии

Как известно, самую большую пенсию получают некоторые группы украинцев: это госслужащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

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Согласно закону Украины, размер такой максимальной пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов. Из-за того, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 гривну, то соответственно максимальная пенсия сейчас составляет 23 610 гривен.

Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов

– говорится в Законе Украины.

Кто получает пенсию в размере 60% от зарплаты

В Украине пенсия госслужащего рассчитывается как процентная доля от прежней зарплаты, которая сейчас составляет 60%. В то же время чтобы пенсия обычного пенсионера была 60% от зарплаты, ему нужно проработать не менее 60 лет и при этом иметь высокую заработную плату.