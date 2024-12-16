Соціальні видатки у 2025 році будуть заморожені: міністр фінансів пояснив причину

Пріоритетом державного бюджету на 2025 рік залишаються витрати на сектор безпеки та оборони. Міністр фінансів заявив, що через це соціально-гуманітарні видатки не будуть суттєво збільшені.

Що буде з соціальними видатками

За словами міністра, уряд обережно підходить до розподілу коштів, тож соціальні видатки не будуть індексовані, за винятком пенсій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр економічної стратегії.

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Також він додав, що заробітні плати не будуть підвищуватися.

Водночас міністр зазначив, що окремі напрямки все ж отримали додаткові кошти. Наприклад, у процесі доопрацювання бюджету між першим і другим читанням для освітньої субвенції було виділено ще 12 мільярдів гривень.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Коли ми можемо, то частково додаємо інші сфери, які вважаємо найбільш обділені під час війни. Але стараємося це робити досить в обмежених ресурсах, зважаючи на наявність в принципі у нас такої можливості. Тобто, бюджет досить консолідований з погляду видатків.

Основні видатки зосереджені на секторі безпеки та оборони. Це забезпечує здатність підтримувати необхідний рівень інтенсивності оборонної кампанії у 2024 році.

Зауважте! За словами міністра, коштів, передбачених на сектор безпеки та оборони, достатньо для забезпечення потреб Збройних Сил і виконання завдань у контексті повномасштабного вторгнення.