Что будет с социальными расходами

По словам министра, правительство осторожно подходит к распределению средств, поэтому социальные расходы не будут индексированы, за исключением пенсий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр экономической стратегии.

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Также он добавил, что заработные платы не будут повышаться.

В то же время министр отметил, что отдельные направления все же получили дополнительные средства. Например, в процессе доработки бюджета между первым и вторым чтением для образовательной субвенции было выделено еще 12 миллиардов гривен.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Когда мы можем, то частично добавляем другие сферы, которые считаем наиболее обделены во время войны. Но стараемся это делать достаточно в ограниченных ресурсах, учитывая наличие в принципе у нас такой возможности. То есть, бюджет достаточно консолидированный с точки зрения расходов.

Основные расходы сосредоточены на секторе безопасности и обороны. Это обеспечивает способность поддерживать необходимый уровень интенсивности оборонной кампании в 2024 году.

Заметьте! По словам министра, средств, предусмотренных на сектор безопасности и обороны, достаточно для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и выполнения задач в контексте полномасштабного вторжения.